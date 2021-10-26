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Son dakika haberleri... Şehitlere büyük saygısızlık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Şehitlere büyük saygısızlık Edirnekapı şehitliğinde tepki çeken görüntüler İBB sorumluluğundaki şehitlikte çiftlerin uygunsun görüntüleri vatandaşın tepkisini topladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı.

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- Şehitlere büyük saygısızlık

Edirnekapı şehitliğinde tepki çeken görüntüler

İBB sorumluluğundaki şehitlikte çiftlerin uygunsun görüntüleri vatandaşın tepkisini topladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Uygunsuz hareketlerden rahatsız olan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı. Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı. Geçmişi İstanbul'un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

(DCC-OD-ÖFA

Son dakika haberleri... Şehitlere büyük saygısızlık

Son dakika haberleri... Şehitlere büyük saygısızlık

Son dakika haberleri... Şehitlere büyük saygısızlık

Son dakika haberleri... Şehitlere büyük saygısızlık
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