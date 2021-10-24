Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı zincirleme kaza
Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı zincirleme kazaİSTANBUL Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracında karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı zincirleme kaza
İSTANBUL Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracında karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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