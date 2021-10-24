Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı zincirleme kaza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı zincirleme kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı zincirleme kazaİSTANBUL Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracında karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı zincirleme kaza

İSTANBUL Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracında karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı zincirleme kaza

Sarıyer'de Özel Harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı zincirleme kaza
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var

İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var

 Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title