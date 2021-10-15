Son dakika haberleri | Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.B, N.S, ve A.C.S'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Ekipler, C.B'nin evinde yapılan aramada, 44.3 gram metamfetamin, 2.2 gram esrar, 1 hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 315 lira para ele geçirdi.

A.C.S'nin üst aramasında ise 1,8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. ve A.C.S tutuklanırken, N.S serbest bırakıldı.