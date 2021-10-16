Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazası: 10 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde minibüs ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde minibüs ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Şanlıurfa karayolunun 3'üncü kilometresinde yaşandı. Mithat Ç.'nin kullandığı 63 ADG 221 plakalı minibüsle, İbrahim A.'nın kullandığı 63 TF 511 plakalı panelvan çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA