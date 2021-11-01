Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonuna 3 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonuna 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonuna 3 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/ Ypg adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 3 kişiyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyete işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.


Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonuna 3 tutuklama

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonuna 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz."

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKKPYDYPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül...
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