Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonuna 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/ Ypg adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 3 kişiyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyete işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.