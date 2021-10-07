Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.
Camikebir Mahallesi'nde ziraat mühendisi Kenan Kılıç (53) ile miras meselesi iddiasıyla aralarında husumet bulunan aile bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında silahla yaralanan Kılıç, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavgayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.