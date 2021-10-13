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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da kepçeyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da kepçeyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Emin Atçı yönetimindeki 06 BZG 368 plakalı otomobil ile henüz plakası tespit edilemeyen kepçe, 11 Nisan Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Atçı ile Saime Zira hayatını kaybetti, araçtaki Sümeyya, İrem, Fatma ve Meryem Atçı ile Aziz ve Ali Asaf Zira yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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