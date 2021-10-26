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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin ve esnafın da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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