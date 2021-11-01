Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlyasköy Mahallesi'nde ikametinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen E.G'nin adresine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 666,87 gram esrar ele geçirildi.

Çalışmanın derinleştirilmesi üzerine E.G. ile müşterek hareket eden Y.Ş. ve M.Ş'nin de ikametlerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 227 gram esrar bulundu.

Şüpheliler, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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