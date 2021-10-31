Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yapılan aramada 33,33 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.M'nin işlemleri sürüyor.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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