Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yapılan aramada 33,33 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.M'nin işlemleri sürüyor.

Haberi Kaydet