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Son dakika haberleri | Samsun'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Samsun'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terörle mücadele polisi tarafından düzenlenen operasyonda 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi ve 1'i aktif öğretmen 3 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terörle mücadele polisi tarafından düzenlenen operasyonda 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi ve 1'i aktif öğretmen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Samsun'da bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi ve 1'i aktif öğretmen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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