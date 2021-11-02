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Son dakika haberleri: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan H.P. isimli kadın ile R.B. ve U.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, R.B'nin ikametinde yapılan aramada, 0,35 gram esrar, bir miktar metamfetamin, U.K. ve H.P'nin bulunduğu araçta ise 57,47 gram esrar, 86,53 gram metamfetamin ve 46 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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