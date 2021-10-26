Son dakika haberleri: Samsun'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Samsun'un Tekkeköy ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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KARATAŞ, ADANA (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Bektaş'ın (79) kullandığı 06 PG 951 plakalı minibüs, Zafer Mahallesi 1. kilometrede fındık ağaçlarına çarparak dereye devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, Refik Karataş (57) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karataş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri