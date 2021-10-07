İSTANBUL-SAHTE İÇKİDEN BİR KİŞİNİN ÖLMESİNE İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

BAHÇELİEVLER'de geçen yıl sahte içkiden bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanık hakkında "Olası kastla öldürme" suçundan açılan davada, tutuklu bulunan tek sanık Ercan Padak tahliye edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Padak cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Salih Özgen ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık İbrahim Bozkurt duruşmaya katılmadı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ercan Padak'ın üzerine atılı suçun niteliği, savunmasının alınmış oluşu, delillerin toplanması ve sabit ikametgah sahibi olduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini istedi. Duruşmada söz hakkın verilen tutuklu sanık Ercan Padak, "Ben bu suçu işlemedim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Salih Özgen hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, tutuklu sanık Ercan Padak'ın yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Duruşma erteledi.

İDDİANAME

Maktulün otopsi raporunda da sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıkların eyleminin "Olası kast ile insan öldürme" suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu. İddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında "Olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25'er yıla kadar hapsi isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri