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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında vaka sayısının en çok arttığı 10 ili açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında vaka sayısının en çok arttığı 10 ili açıkladı

Son dakika haberleri... "9-15 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi?

"9- 15 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de ise 47,99 oldu.

"9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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