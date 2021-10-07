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Son dakika haberleri... Rüzgarın etkisi ile yükselen dumanları, vatandaşlar söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Rüzgarın etkisi ile yükselen dumanları, vatandaşlar söndürdü

Son dakika haberlerine göre DÜZCE (İHA) – Çeltik üretiminin yapıldığı Düzce'nin Konuralp bölgesinde anız yangını rüzgarında etkisi ile hızla büyüdü.

ÇELTİK, KONYA (İHA) - DÜZCE (İHA) – Çeltik üretiminin yapıldığı Düzce'nin Konuralp bölgesinde anız yangını rüzgarında etkisi ile hızla büyüdü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar vatandaşların kontrolü ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay Düzce'nin Konuralp Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Taşlık Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nun arka kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü anız yangını çıktı. Çeltik üretiminin de yapıldığı bölgede çıkan yangın rüzgarında etkisi ile aniden büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen yangını söndürme çalışmalara başlatırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Çiftçilerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında, maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Son dakika haberleri... Rüzgarın etkisi ile yükselen dumanları, vatandaşlar söndürdü

Son dakika haberleri... Rüzgarın etkisi ile yükselen dumanları, vatandaşlar söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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