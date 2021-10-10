Son dakika haberleri... Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri... Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus basınının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberler e göre, Tataristan'da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri... Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

Son dakika haberleri... Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

Son dakika haberleri... Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

Son dakika haberleri... Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü
AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

Son dakika haberleri | Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü
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