Son dakika haberleri! Rusya'da barut atölyesinde meydana gelen patlamada 16 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Rusya'da barut atölyesinde meydana gelen patlamada 16 kişi öldü

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Rusya'da barut atölyesinde meydana gelen patlamada 16 kişi öldü

Son dakika haberi... Rusya'nın Ryazan bölgesinde bir barut atölyesinde meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ryazan bölgesinde bir barut atölyesinde meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti.

Rus basınında çıkan haberler e göre, Ryazan bölgesinde patlayıcı madde üreten "Razryad" fabrikasının barut atölyesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Sebebi henüz belirlemeyen patlama sırasında atölyede 17 kişinin bulunduğu, patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, patlama sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olayda 1 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü

Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title