Son dakika haberleri! Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları, Güney Kafkasya'daki ulaşımı görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları, Güney Kafkasya'daki ulaşımı görüştü

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları, Güney Kafkasya'daki ulaşımı görüştü

Son dakika haberi: Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları, Güney Kafkasya'daki ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili konuları görüştü.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları, Güney Kafkasya'daki ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili konuları görüştü.

Rusya Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan'ın Moskova'da, üçlü çalışma grubunun 8. toplantısında bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamaya göre, taraflar, Güney Kafkasya bölgesindeki ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili perspektifleri değerlendirdi.

Taraflar toplantıda, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanlarının 11 Ocak 2021 tarihli ortak bildirisi kapsamında yapılması gereken çalışmaları müzakere etti.

Taraflar, üçlü çalışma grubunun 8. toplantısının ikinci bölümünün yakın bir zamanda yapılması konusunda mutabakat sağladı.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim

Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title