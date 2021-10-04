Son dakika haberleri! Rus paralı askerlerin Mali'de olduğu iddia edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Rus paralı askerlerin Mali'de olduğu iddia edildi

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Rus paralı askerlerin Mali'de olduğu iddia edildi

Son dakika gündem haberi... Rus basınında, güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerin, 1 Ekim'den bu yana Mali'de bulunduğu öne sürüldü.

Rus basınında, güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerin, 1 Ekim'den bu yana Mali'de bulunduğu öne sürüldü.

Rus haber sitesi Avia.pro'ya göre, 1 Ekim'de Rusya'dan gönderilen silah ve 4 helikopterle beraber Rus paralı askerler de Mali'ye ulaştı.

Rusya'dan havalanan ve Bamako Havalimanı'na ulaşan 2 uçaktan birinde bulunan Wagner askerleri, Rusya'nın gönderdiği helikopter, silah ve mühimmatla ülkeye giriş yaptı.

Teslimata ilişkin 1 Ekim'de Mali tarafından açıklama yapılmış, ancak Wagner askerlerine dair bilgi paylaşılmamıştı.

MI-171 tipi 4 helikopter, silah ve mühimmatı Mali Savunma Bakanı Sadio Camara teslim almıştı.

Camara, silah ve mühimmatların, Rusya'nın armağanı olduğunun altını çizerek, MI-171 tipi 4 helikopterin ise satın alındığını söylemişti.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin, Mali'de konuşlanacağına dair iddialar, Fransa ve AB ülkelerini harekete geçirmişti.

Halihazırda 2012'den bu yana Sahel'de askeri operasyonlar yürüten Fransa, Rusya'nın bölgedeki varlığına şiddetle karşı çıkarken, İngiltere ve AB de Wagner'in varlığından endişe duyduğunu açıklamıştı.

Barkhane sonrası Avrupa Görev Gücü'nün sorumluluğu artacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel'de yürüttükleri Barkhane Operasyonu'nu, gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Mali'de Barkhane sonrası Avrupa ülkelerinden oluşan Takuba Görev Gücü'nün daha etkin olması hedefleniyor.

Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba Görev Gücü'nde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Fransa, 2013'ün başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel'de Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı.

Sahel'de Wagner dönemi başlayabilir

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

İddialar yalanlanmadı

Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşmayı imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Malili yetkililer ise iddiaları yalanlamamış ve güvenlik konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Malili yetkililerin, Wagner ile görüştüğünü doğrulamış, Mali'nin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu vurgulamıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye yönelik açıklamalarını kınadı

Son dakika gündem: Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye yönelik açıklamalarını kınadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Güven Yalçın Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Kenan Karaman Süleyman Soylu Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Rus paralı askerlerin Mali'de olduğu iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 19:10:46. #1.11#