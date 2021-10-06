Son dakika! Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Son dakika! Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ANTALYA'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi, yere yatırılarak gözaltına alındı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKOTİM) Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Aksu ilçesinde şüpheli aracın peşine düşen ekipler, kent merkezinde kovalamaca sonucu otomobili durdurdu. Otomobildeki B.Ö., F.B. ve C.A.G., yere yatırılarak gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirdi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Son dakika! Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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