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Son dakika haberleri | Polisten alkışlanacak hareket

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Son dakika haberleri | Polisten alkışlanacak hareket

Son dakika haberi... Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorize trafik personeli, yolda araç içerisinde aniden rahatsızlanan yaşlı bir kadının imdadına yetişti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorize trafik personeli, yolda araç içerisinde aniden rahatsızlanan yaşlı bir kadının imdadına yetişti. Motorize trafik personelinin, trafikte otomobilin önünü açarak vatandaşı hastaneye yetiştirdiği anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde ilerlemekte olan bir otomobil içerisinde bulunan yaşlı kadın aniden rahatsızlandı. Bu esnada araç sürücüsü ise, oradan geçmekte olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorize trafik personelinden yardım talep etti. Talep üzerine, motorize ekip önde eşlik ederek trafiği açıp vatandaşı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirdi. O anlar ise, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde; trafik polisinin trafiği açtığı ve arkasından ise rahatsızlanan kadının içerisinde bulunduğu otomobilin geldiği anlar yer aldı. - SAKARYA

Son dakika haberleri | Polisten alkışlanacak hareket

Son dakika haberleri | Polisten alkışlanacak hareket

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