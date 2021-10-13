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Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya'da üstgeçitlerde bulunan asansörlere ait parçaların çalınmasının ardından harekete geçen polis, şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da üstgeçitlerde bulunan asansörlere ait parçaların çalınmasının ardından harekete geçen polis, şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı.

Gazi Bulvarı'ndaki üstgeçit üzerinde bulunan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık olayları, Gazi ve Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan 3 üstgeçitte meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında üstgeçit yakınlarında bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtilen şüpheliler, incelenmek üzere Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE

Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE

Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE

Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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