Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE

ANTALYA (DHA) - Antalya'da üstgeçitlerde bulunan asansörlere ait parçaların çalınmasının ardından harekete geçen polis, şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı.

Gazi Bulvarı'ndaki üstgeçit üzerinde bulunan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık olayları, Gazi ve Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan 3 üstgeçitte meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında üstgeçit yakınlarında bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtilen şüpheliler, incelenmek üzere Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.