Son dakika haberleri | Polis okul okul bilgilendiriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Polis okul okul bilgilendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Polis okul okul bilgilendiriyor

Son dakika gelişmesine göre Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sorumluluk bölgelerinde bulunan vatandaşlara yönelik olarak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu toplantı salonunda okul müdürü, rehber öğretmen, okul aile birliği başkanı ve öğrenci velilerinin katılımıyla...

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sorumluluk bölgelerinde bulunan vatandaşlara yönelik olarak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu toplantı salonunda Okul Müdürü, rehber öğretmen, okul aile birliği başkanı ve öğrenci velilerinin katılımıyla 'Veli Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıda, Toplum Destekli Polislik ve yürütülen hizmetler, 112 polis imdat hattı, Kades uygulaması, telefon ile yapılan kontör dolandırıcılığı konularına itibar etmemeleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, seyyar satıcılar ve bohçacılar ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrencilerin ve velilerin pandemi ile ilgili olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda azami dikkat etmeleri hatırlatılmıştır. Katılımcılara malvarlığına karşı işlenen suçlar, KADES ve dolandırıcılık' konulu broşürler dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri | Polis okul okul bilgilendiriyor

Son dakika haberleri | Polis okul okul bilgilendiriyor

Son dakika haberleri | Polis okul okul bilgilendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

 Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada

Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada

 Otel odasında kız arkadaşını karnından bıçakladı! Sesleri duyan otel çalışanları, kadını kanlar içinde buldu

Otel odasında kız arkadaşını karnından bıçakladı! Sesleri duyan otel çalışanları, kadını kanlar içinde buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title