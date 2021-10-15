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Son dakika haberleri! Polis 1 kiloya yakın metamfetamin ele geçirdi, 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Polis 1 kiloya yakın metamfetamin ele geçirdi, 4 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getireceğini tespit ettikleri iki ayrı aracı şehir girişinde durduruldu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getireceğini tespit ettikleri iki ayrı aracı şehir girişinde durduruldu. Araçlarda 925 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Düzce'ye uyuşturucu madde getirileceğine bilgisinin ardından harekete geçti. Ekipler Düzce il girişi D-100 karayolu üzerinde iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada üç parça halinde 925 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan şüpheli L.K., B.G., R.L. ve O.D. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan adli işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı

Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı
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