ANKARA (İHA) - Polatlı Otobüs Terminali'nde yangın

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde otobüs terminalinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Otobüs Terminalinde bir işyerinde gece 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Patlamaların da yaşandığı yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile söndürüldü. Yangında bazı işyerleri ve park halindeki araçlar zarar gördü. Yangının otobüs terminalinin boş olduğu sırada yaşanması olası bir faciayı önledi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.