PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA, 7'NCİ DURUŞMA - Haberler
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PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA, 7'NCİ DURUŞMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Duruşma öncesinde konuşan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, adalet isteğini yineledi.

Duruşma öncesinde konuşan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, adalet isteğini yineledi. Gültekin, "Her seferinde adalet arıyoruz. Bizim içimiz yanarken, katilin ailesi dışarda geziyor. Biz sadece adalet istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Adalet mahkemelerde verilsin. Herkes kendi adaletini kendi ararsa bu ülkenin hali ne olur?" dedi. Gültekin, geçtiğimiz günlerde Denizli'de bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin (25) hakkında da konuştu. Gültekin, "O kızcağızın da bir ailesi var. Sadece o kız değil bütün ailesi öldü. Hepsi o acıyla yaşayacak. Pınar da canım nasıl acıdıysa Şebnem'de de canım o kadar acıdı. Tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" diye konuştu.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA, 7'NCİ DURUŞMA

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA, 7'NCİ DURUŞMA

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA, 7'NCİ DURUŞMA

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