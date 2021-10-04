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Son dakika haberleri | Park halindeyken hareket eden otomobilin bir kişiye çarpma anı kameralara yansıdı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Park halindeyken hareket eden otomobilin bir kişiye çarpma anı kameralara yansıdı

Son dakika haberler: Sancaktepe'de aniden hareket eden park halindeki otomobilin yoldan geçen kişiyi altına aldıktan sonra bir evin duvarına çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de aniden hareket eden park halindeki otomobilin yoldan geçen kişiyi altına aldıktan sonra bir evin duvarına çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mevlana Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı doğru geri giden otomobil marketten evine giden kişiyi altına aldıktan sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarca otomobilin altından çıkartılan ve hafif yaralı olduğu belirtilen kişi hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis araç sahibinin ifadesine başvurdu.

İfadesinde arabasını park ettikten sona el frenini çektiğini anlatan araç sahibi, sesler duyması üzerine dışarı çıktığında otomobilini park ettiği yerden 3 bina uzakta gördüğünü söyledi.

Sürücü polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir otomobilin geri geri hareket ettiği, sokakta yürüyen bir kişinin ise otomobilden kaçmasına rağmen ezilmekten kurtulamadığı görülüyor.

Otomobilin sokakta yürüyen kişiyi ezdikten sonra bir binaya çarparak durması ve çevredeki vatandaşlarında yardım amaçlı kaza yerinde toplanması güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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