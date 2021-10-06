Son dakika haberleri... Park halindeki otomobilde yangın

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Söndürmek isteyen bir kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen Ahmet Demir, dumandan etkilendi.

Yangın, vatandaşlar tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan zehirlenen şahıs ise sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri