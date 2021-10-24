Park halindeki araçtaki teknolojik aygıtları çalan zanlı yakalandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de park halindeki otomobilin içinde bulunan dizüstü bilgisayar, şarj aleti, kulaklık ve not defterini çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın hırsızlık olayında kullandığı aracın ise kiralık olduğu öğrenilirken, olay anı kameraya yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 20.15 sıralarında park halindeki aracın içinden bir adet dizüstü bilgisayar, şarj aleti, kulaklık ve not defteri çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek hırsızlık zanlısının eşkalini belirledi. Olayı E.İ isimli şahsın gerçekleştiği belirlendi. Şahsın kaçtığı aracın plaka bilgileri ve telefon kayıtları üzerinden yapılan detaylı araştırmada, aracın E.İ. tarafından kiralandığı tespit edildi. Zanlı, Şişli Gülbahar Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlı, dün sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL