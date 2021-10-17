Son dakika haberleri... Pakistan'da muhalefetten artan gıda ve petrol fiyatları sebebiyle hükümete tepki

Pakistan'da muhalefet partileri, son günlerde artan gıda ve petrol fiyatları sebebiyle hükümete tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberler e göre, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) hükümetini "seçilmiş" olarak nitelendirerek, gündelik ihtiyaçlardaki fiyat artışlarını eleştirdi.

Şerif, gıda ve petrol fiyatlarındaki son artışların halkı açlık eşiğine getireceğini vurgulayarak, bu durumun "son derece utanç verici" olduğunu kaydetti.

"Başbakan İmran Han'ın koltuğunda oturmaya hakkı olmadığını" belirten Şerif, Han'ın istifasını istedi.

Muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari ise artan petrol fiyatları sebebiyle hükümete tepki göstererek, ülke tarihindeki en yüksek seviyelerin görüldüğünü kaydetti.

Hükümetten açıklama

Hükümet ise petrol fiyatlarındaki artışın sebebini Brent petrolün varil fiyatındaki yükselişe ve son haftalarda Pakistan rupisinin dolar karşısında değer kaybetmesine bağlıyor.

Dün gerçekleştirilen zamla ortalama benzin fiyatları 11 Pakistan rupisi (60 kuruş) artmıştı.

Öte yandan, yemeklik sıvı yağlarda geçen aya göre litre başına 40 ila 110 Pakistan rupisi (2,15 - 6 lira) artış olmuştu.

Pakistan'da 1 Temmuz'dan bu yana rupi, dolar karşısında yüzde 8,6 değer kaybetti.