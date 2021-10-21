Son dakika haberleri... Pakistan'da içecek fabrikasında kazan patlaması - Haberler
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Son dakika haberleri... Pakistan'da içecek fabrikasında kazan patlaması

AA / Rana Irfan Ali - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Patlama anı İnsanların kaçması LAHOR - Pakistan'ın Lahor şehrinde bulunan bir içecek fabrikasında kazan patlaması meydana geldi.

Patlama anı

İnsanların kaçması LAHOR - Pakistan'ın Lahor şehrinde bulunan bir içecek fabrikasında kazan patlaması meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti fabrikanın yanı sıra çevredeki binaları da olumsuz etkiledi. Kurtarma görevlileri fabrikanın enkazı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri... Pakistan'da içecek fabrikasında kazan patlaması
AA / Rana Irfan Ali - Son Dakika Haberleri
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