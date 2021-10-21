Son dakika haberleri... Pakistan'da içecek fabrikasında kazan patlaması
AA / Rana Irfan Ali - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Patlama anı İnsanların kaçması LAHOR - Pakistan'ın Lahor şehrinde bulunan bir içecek fabrikasında kazan patlaması meydana geldi.
Patlama anı
İnsanların kaçması LAHOR - Pakistan'ın Lahor şehrinde bulunan bir içecek fabrikasında kazan patlaması meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti fabrikanın yanı sıra çevredeki binaları da olumsuz etkiledi. Kurtarma görevlileri fabrikanın enkazı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Rana Irfan Ali - Son Dakika Haberleri