Son dakika haberleri... Pakistan'da içecek fabrikasında kazan patlaması

Patlama anı

İnsanların kaçması LAHOR - Pakistan'ın Lahor şehrinde bulunan bir içecek fabrikasında kazan patlaması meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti fabrikanın yanı sıra çevredeki binaları da olumsuz etkiledi. Kurtarma görevlileri fabrikanın enkazı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.