Son dakika haberleri! Pakistan'da gösteri düzenleyen yasaklı TLP ile hükümet arasında anlaşmaya varıldı

Pakistan'da 22 Ekim'den bu yana liderlerinin serbest bırakılması ve Fransa Büyükelçisinin ülkeden gönderilmesi için gösteri düzenleyen yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) ile hükümet arasında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberler e göre, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Asad Kayser, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Pakistan Müftüsü Muhammed Munibür Rahman, başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi.

Pakistan Müftüsü Rahman, burada yaptığı açıklamada, hükümet ile TLP arasındaki görüşmelerin başarılı geçtiğini ve anlaşmaya varıldığını belirtti.

Rahman, anlaşmanın içeriğine dair bilgi vermedi, uygun bir zamanda kamuoyu ile detayların paylaşılacağını söyledi.

Göstericiler başkente 185 kilometre mesafede

TLP mensuplarının ise başkent İslamabad'a 185 kilometre mesafedeki Vezirabad'da bekleyişleri sürüyor. Grubun gösterilerini sonlandırıp sonlandırmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

TLP üyeleri, liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması ve Fransa Büyükelçisinin ülkeden gönderilmesi talebiyle son 10 gündür gösteri düzenliyordu.

TLP ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda en az 7 polis hayatını kaybetmişti. TLP liderleri ise 4 üyelerinin öldüğünü iddia etmişti.

Mahkeme, 9 Ekim'de TLP lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükümeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti. Rizvi, 12 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

TLP şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

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