Son dakika haberleri: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Avaran bölgesinde teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan, açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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