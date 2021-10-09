Son dakika haberleri: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Avaran bölgesinde teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.
Öte yandan, açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri