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Son dakika haberleri: Pakistan Başbakanı Han yeni istihbarat başkanının atamasını onayladı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Pakistan Başbakanı Han yeni istihbarat başkanının atamasını onayladı

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'da ordu tarafından 6 Ekim'de Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in yerine Korgeneral Nadim Ahmed Anjum'un getirilmesine Başbakan İmran Han onay vererek ordu ile sivil liderler arasındaki ilişkilere dair spekülasyonları sonlandırdı.

Pakistan'da ordu tarafından 6 Ekim'de Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in yerine Korgeneral Nadim Ahmed Anjum'un getirilmesine Başbakan İmran Han onay vererek ordu ile sivil liderler arasındaki ilişkilere dair spekülasyonları sonlandırdı.

Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan bildiriye göre, mevcut ISI Başkanı Korgeneral Hamid, 19 Kasım'a kadar bu görevini devam ettirecek, 20 Kasım'da ise kendisinden boşalacak koltuğa Korgeneral Anjum getirilecek.

Başbakan Han'ın onayı, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Korgeneral Anjum'un ordu tarafından 6 Ekim'de yeni ISI Başkanı olarak atanmasına Başbakan Han onay vermemişti.

Basında, Bacva'nın Han'a danışmadan bu atamayı gerçekleştirdiği ve kararı tek taraflı aldığı iddia edilmiş, bu sebeple de Pakistan Başbakanının atamayı onaylamadığı ileri sürülmüştü.

Atamanın gerçekleştirilmemesi, hükümet ile ordu arasında anlaşmazlık yaşandığı şeklinde değerlendirilmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, 17 Ekim'de ISI Başkanının atanmasına ilişkin sorunun sivil ve askeri liderler arasında dostane şekilde çözüldüğünü ve 22 Ekim'den önce atamanın gerçekleşeceğini söylemişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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