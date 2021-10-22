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Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti Antalya'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok(34),kullandığı otomobili ile kaza yaparak ağır yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok(34),kullandığı otomobili ile kaza yaparak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen Tok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.15 sıralarında Kepez, 75.yıl bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Tok, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru Bedrettin Tok'u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine götürüldü. Tok, Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tok'un hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları morga geldi. Hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Tok'un cenazesinin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti
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