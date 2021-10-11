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Son dakika: Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Son dakika haberlerine göre İzmir'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleşen operasyonda, toplam 38 çalıntı araç ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleşen operasyonda, toplam 38 çalıntı araç ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine, olaylarla ilgili şüphelilerin tespiti, yakalanması ve çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin tespiti için 2 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen 16 ayrı adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 24 adet motosiklet ve 14 adet otomobil olmak üzere toplam 38 çalıntı araç ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

SANAYİDEN ÇEKİCİ İLE OTOMOBİL ÇALMIŞLAR

Öte yandan ele geçirilen çalıntı araçlardan birisinin lüks bir araç olduğu, kaputun içerisinde motor olmadığı, aracın onarım gördüğü sanayi sitesinden çekici vasıtasıyla çalındığının tespit edildiği kaydedildi. Alınan bilgiye göre şüphelilerin çaldıkları bir araç ile gezerek başka araçları da çaldıklarının belirlendiği aktarıldı.

BİR DEFADA YAKALANAN EN ÇOK ÇALINTI MOTOSİKLET

Ayrıca gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 24 çalıntı motosikletin, bir operasyonda ele geçirilen en yüksek çalıntı motosiklet miktarı olduğu da öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)

Son dakika: Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Son dakika: Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Son dakika: Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Son dakika: Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Son dakika: Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Son dakika: Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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