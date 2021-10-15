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Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şahıstan 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütlerine yönelik koordineli olarak başlattığı çalışmalar neticesinde Osmaniye merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Suriye uyruklu M.M., A.G., A.B., İ.M.G. ve M.M. isimli şahsılar gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M. ile A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.B., İ.M.G. ve M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu
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