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Son dakika haberleri! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 1250 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 1250 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıldığı istihbaratı alınan Narlıkışla Mahallesi'ndeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adresler ile bahçelerindeki aramada 1250 kök Hint keneviri, 835 gram esrar ile 30 gram kenevir tohumu bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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