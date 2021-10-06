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Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kadirli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada, 44,89 gram metafetamin, 81,83 gram esrar ve 0,47 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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