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Son dakika haberleri | Osmaniye'de üniversite öğrencileri terör örgütlerine karşı bilgilendirildi

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Osmaniye'de üniversite öğrencileri terör örgütlerine karşı bilgilendirildi

Bir son dakika haberine göre Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerini terör örgütlerine karşı bilgilendirdi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerini terör örgütlerine karşı bilgilendirdi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Düziçi Meslek Yüksekokulu'ndaki bilgilendirmede polisler, öğrencilere, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve örgüte eleman temininde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Güvenlik güçleri öğrencilere, not defteri, şapka, broşür ve kalem hediye etti.

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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