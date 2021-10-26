Son dakika haberleri: Ortaca'da turizme kazandırılan yürüyüş ve bisiklet rotası tanıtıldı

MUĞLA (AA) - Ortaca ilçesinde yürüyüş ve bisiklet rotalarının, seyahat acentelerine yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Temsilciliği'nde gerçekleştirilen programda katılımcılara yürüyüş ve bisiklet rotasını gösteren poster, broşür ve harita dağıtıldı.

Proje Yürütücüsü Murat Demirci, yaptığı konuşmada, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerini kapsayan "EcoTrails" projesinin 470 kilometre yürüyüş ve 740 kilometre bisiklet yolu rotasından oluştuğunu söyledi.

Uluslararası standartlarda yapılan işaretlemelerin yürüyüşçülere ve bisiklet turuna katılanlara büyük kolaylık sağladığını belirten Demirci, "Güney Ege'nin eko-turizm potansiyelinin artırılması ve özellikle bisiklet ve trekking ile ilgilenen turist profilinin bölgeye çekilmesi amacıyla, 2-3-4 Kasım 2021 tarihlerinde, Türkiye'deki seyahat acentelerine yönelik 'Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet Rotaları The EcoTrails' tanıtım etkinliği düzenlenecek" dedi.

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