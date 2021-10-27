Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya'da ormanlık alanda yeni kazılıp, kapatılmış mezar olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da ormanlık alanda yeni kazılıp, kapatılmış mezar olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbarın ardından adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, mezar olduğu iddia edilen kumu, önce eliyle daha sonra kürekle kazdı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, kazdığı çukuru örtüp, normale döndü.

Olay, saat 14.30 sıralarında nitelikli doğal koruma alanı ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında meydana geldi. Ormanlık alanın yeni kazıldığını ve mezar olabileceğini belirten bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, bölgede yaptığı araştırmanın ardından önce eliyle daha sonra kürekle kumu kazdı. Yapılan incelemede herhangi bir şey bulunamadı. Kumun oyun amaçlı kazılmış olabilme ihtimalini değerlendiren polis, kazdığını alanı kapattıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

 Ölen alzheimer hastasının odasındaki bazanın altından resmen servet çıktı

Ölen alzheimer hastasının odasındaki bazanın altından resmen servet çıktı

 Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title