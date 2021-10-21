Son dakika haberleri: Operasyonda yaralanan asker hastanede şehit düştü

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan-Tunceli kırsalında yürütülen terör operasyonunda ağır yaralanan asker, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Erzincan'ın Kemah ilçesi ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağlarında devem eden Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül operasyonunda bugün bir asker yaralandı.

Yaralı asker, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli İl Jandarma bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığından bilgilendirme yapılacağı kaydedildi. - ERZİNCAN

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