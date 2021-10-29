Son dakika haberleri! (Ölen işçinin fotoğrafıyla) ESENYURT'TA AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN: 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, Osmangazi mahallesinde dün saat 23.00 sıralarında çıktı. Ziya Gökalp caddesinde bulunan 2 katlı ambalaj fabrikasındaki fan motorunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sararken, bitişiğinde bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken, yan taraftaki fabrikaya sıçrayan alevler söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlar ile itfaiye erlerine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Ayrıca fabrikada bulunan bir köpek de yangından, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

"İÇERDE YATARKEN YAKALANDIĞI SÖYLENİYOR"

KAYIP İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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