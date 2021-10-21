Son dakika haberleri... Öğretim üyesi zengin görsel içerikli dijital kitap hazırladı

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Varışlı, kendi alanıyla ilgili geliştirdiği dijital kitabını öğrencilerin kullanımına sundu.

Klinik Bilimleri Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Varışlı, "Çiftlik Hayvanlarında Reprodüksiyon" isimli dijital kitap uygulamasını tamamladı.

Varışlı, dijital kitabında ders konularını uygulamalı olarak yeni kuşağın beklentilerine uygun zengin video ve görsellerle anlatıyor. Bazı videolarda kendisi yer alarak bilgi aktaran Varışlı'nın dijital kitabı, uygulama olarak bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarına indirilebiliyor.

Varışlı, AA muhabirine, dijital kitap projesinin 4-5 yıllık bir planı olduğunu ve dünyada trendin uzaktan eğitime doğru gittiğini söyledi.

Kovid-19 salgınının da uzaktan eğitimi mecburi hale getirdiğini anımsatan Varışlı, şöyle konuştu:

"Özellikle büyükşehirlerdeki kalabalık nüfus, onların taşınması ve eğitime ulaşması ciddi sorunlar olduğu için 'bu sorunu nasıl çözeriz' diye büyük üniversitelerin de böyle çalışması vardı. Salgınla uzaktan eğitim zorunlu olunca özellikle uygulamalı derslerde ciddi sıkıntı oldu ve çoğu yapılamadı. Bu süreçte ben de projemi hızlandırdım ve bu yıl bitirdim. Bu uygulama, uzaktan eğitime bir nefes olacak. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ve bilgisayarına uygulama olarak indirebilecek. Kitapta, hem dersin konu anlatımını hem de uygulamalı şeklini grafikler ve videolarla öğrenebilecekler."

Varışlı, uygulamalı kısımları müzik ve animasyonlarla anlatarak öğrencilerin daha iyi kavramalarını amaçladığını dile getirdi.

Dijital kitabın özellikle salgın döneminde öğrencilerin ciddi şekilde yararlanabilecekleri bir doküman olduğuna dikkati çeken Varışlı, "Öğrenci, Türkiye'nin hangi koşullarında yaşarsa yaşasın derse uygulamalı şekilde ulaşabilecek. Zengin içerikli dijital kitapları, geleceğin formatı olarak görüyorum. Bu uygulamalar kağıt harcamayı da sonlandırıyor. Hem çevreci hem öğrenci odaklı hem de ulaşılabilir kitap olması önemli. Türkiye'de bu konuda çalışılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Varışlı, "Çiftlik Hayvanlarında Reprodüksiyon" isimli dijital kitabından veteriner hekimlerin ve çiftlik kuracak vatandaşların da yararlanabileceklerini belirtti.

"Kitap tamamen bize ait ve özgün oldu"

Normal kitap içeriklerinin genelde yabancı kitaplardan alıntı şeklinde yapıldığını dile getiren Varışlı, şöyle devam etti:

"Zor yolu seçtik ve içeriklerin hepsini kendimiz ürettik. Çeşitli çizim programlarını öğrendim ve alanımızla ilgili bütün çizimleri kendim yaptım. Yine konularla ilgili bütün fotoğrafları çektik. Böylece kitap tamamen bize ait ve özgün oldu. Bu konuda biraz gururluyum. Bence Türkiye'de bütün ders kitaplarının dijital formata dönüşmesi gelecek için çok faydalı olacak. Yeni kuşağın beklentilerine uygun yenilikçe yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Bu dijital kitap, yeni neslin aradığı bir şey. Daha kısa, öz ve görsel içeriği zengin. Çünkü yeni nesil görsellikle büyüyor."