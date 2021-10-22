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Son dakika haberleri! Öğrenci servisine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Öğrenci servisine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de dün sabah saatlerinde yol verme meselesi yüzünden öğrenci servisine silahla ateş eden ve yoldan geçen bir kadını yaralayan şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de dün sabah saatlerinde yol verme meselesi yüzünden öğrenci servisine silahla ateş eden ve yoldan geçen bir kadını yaralayan şüpheli yakalandı.

Güllük mahallesi Baysal sokakta meydana gelen olayda, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir şahıs öğrenci dolu servise doğru silahla ateş etmiş, o sırada yol kenarından geçen Elvan C. isimli kadın kalçasından vurularak yaralanmıştı.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu, öğrenci servisini hedef alarak ateş açan ve Elvan C. isimli kadını yaraladığı tespit edilen 36 yaşındaki Batuhan G. yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde kullandığı silahı Porsuk Çayı'na attığını söyleyen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri! Öğrenci servisine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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