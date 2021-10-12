Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu Kocaeli'de cezaevinden çıktıktan sonra yanına sığındığı arkadaşını, oğluyla birlikte uyuduğu sırada öldüren sanık hakkında müebbet hapis istendi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de cezaevinden çıktıktan sonra yanına sığındığı arkadaşını, oğluyla birlikte uyuduğu sırada öldüren sanık hakkında müebbet hapis istendi.

Olay, 16 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydaş (47), sokak üzerinde bulunan lüks villasında cezaevinden firar ederek kendisiyle kalan Fatih O. isimli arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almaya başladı. Birlikte alkol alan şahıslar bir süre sonra tartıştı. Tartışma sonrası Aydaş, küçük oğlu B.A. ile uyumaya gitti. Daha sonra Fatih O., Aydaş'ın oğlu ile uyuduğu sırada sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Fatih O., çalıntı araçla Çanakkale'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olay gecesini anlatan Fatih O., Aydaş ile birlikte alkol alırken, siyasi sebeple tartışmaya başladığını ve Aydaş'ı terör örgütü propagandası yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum"

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Fatih O.'nun Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda sanık Fatih O., taraf avukatları ve Çelebi Aydaş'ın eşi Ayten Aydaş katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ayten Aydaş, "Madem benim eşim PKK'lı ve uyuşturucu taciriydi neden eşimin evine geldi?, neden eşimle birlikte oturdu? Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"Müebbet hapis talebi"

Olayla ilgili mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Fatih O.'nun Çelebi Aydaş'ı silahla öldürdüğü sabit olduğundan sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi.

Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu
İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Son Dakika Haberleri
Kız arkadaşıyla tartışan genç intihara kalkıştı, vatandaşlar böyle kurtardı

Kız arkadaşıyla tartışan genç intihara kalkıştı, vatandaşlar böyle kurtardı

 Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

 Sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldüren adamdan şaka gibi savunma: Yanlışlıkla oldu

Sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldüren adamdan şaka gibi savunma: Yanlışlıkla oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Caner Erkin Stefan Kuntz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:01:27. #1.13#