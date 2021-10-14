Son dakika haberleri... Norveç'te 5 kişinin öldüğü oklu saldırı sonrasında yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Norveç'te 5 kişinin öldüğü oklu saldırı sonrasında yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Norveç'te 5 kişinin öldüğü oklu saldırı sonrasında yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Norveç'in Kongsberg kasabasında, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı oklu saldırıyla ilgili 37 yaşındaki bir Danimarkalı tutuklandı.

Norveç'in Kongsberg kasabasında, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı oklu saldırıyla ilgili 37 yaşındaki bir Danimarkalı tutuklandı.

Oslo polisinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili sosyal medyada çok farklı senaryolar bulunduğuna dikkat çekilerek, saldırganın 37 yaşındaki Norveç'te yaşayan bir Danimarkalı olduğu duyuruldu.

Olayla ilgili terör şüphesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulunan saldırganın avukatı Fredrik Neumann, müvekkiliyle sabaha karşı 05.00'te görüştüğünü ve saldırının detaylarını anlatarak polise yardımcı olacağını söylediğini ifade etti.

Saldırgan 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında Coop adlı marketin yakınında çevredekilere oklu saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanmıştı.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

 Norveç devlet televizyonu NRK, Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK, Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

 Norveç devlet televizyonu NRK, başkent Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK, başkent Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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