Son dakika haberleri | Nizip Emniyet Müdürü Ağırtıcı'dan motosikletli denetim - Haberler
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Son dakika haberleri | Nizip Emniyet Müdürü Ağırtıcı'dan motosikletli denetim

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Nizip Emniyet Müdürü Ağırtıcı'dan motosikletli denetim

Son dakika haberine göre Nizip Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, bindiği motosikletle denetim yaparak motosikletli sürücülere uyarıda bulundu.

Nizip Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, bindiği motosikletle denetim yaparak motosikletli sürücülere uyarıda bulundu.

Ağırtıcı, ehliyetsiz sürücü ve plakasız motosiklet kullanımının önüne geçmek için çalışma başlattı.

Bindiği motosikletle ilk olarak ilçenin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarını denetleyen Ağırtıcı, daha sonra Atatürk Bulvarı'na geçti. Burada bir polis memuruyla motosiklete binen ve denetime çıkan Ağırtıcı, sürücülere uyarıda bulunarak ehliyet ve evrak kontrolü yaptı.

Amaçlarının ceza yazmak değil, sürücüleri belirlenen konular üzerinde bilgilendirip uyarmak olduğunu ifade eden Ağırtıcı, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Son dakika haberleri | Nizip Emniyet Müdürü Ağırtıcı'dan motosikletli denetim

Son dakika haberleri | Nizip Emniyet Müdürü Ağırtıcı'dan motosikletli denetim

Son dakika haberleri | Nizip Emniyet Müdürü Ağırtıcı'dan motosikletli denetim

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | Nizip Emniyet Müdürü Ağırtıcı'dan motosikletli denetim - Haberler
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